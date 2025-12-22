Un 22 de diciembre arrancaba la marcha más grande de Mendoza, el histórico Parientazo, en defensa de la 7722

La marcha más grande de la historia de Mendoza, arrancó en San Carlos, para llegar el 23 de diciembre a la ciudad.

Pasaron cinco años del inicio de la marcha más grande que se haya visto en la provincia de Mendoza. Desde San Carlos partieron los primeros caminantes, a los que se sumarían vecinos de Tunuyán y Tupungato, para luego encontrarse en el ingreso a la Ciudad de Mendoza con vecinos de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de pedir la restitución de la Ley 7722, marco legal que protege el agua de sustancias contaminantes utilizadas en la minería a gran escala.

El silencio de los grandes medios de comunicación no pudo frenar el ímpetu y el coraje de vecinos y vecinas del interior de la provincia, que, caminando, recorrían pueblo a pueblo, mientras recibían el apoyo de cientos de personas que, a la vera de la Ruta 40, esperaban para acompañar con agua y víveres a los manifestantes.

¿Cómo se dieron los hechos? La reforma, la aprobación en la Legislatura y la posterior derogación

La iniciativa del Gobierno provincial, a través del proyecto de ley 9.209, buscaba reformar cuatro artículos y dar luz verde al uso de cianuro y otras sustancias, aunque mantenía la prohibición del mercurio “en todas sus formas”. A su vez, apartaba a la Legislatura del tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros en la provincia. En su lugar, proponía que los proyectos fueran supervisados por los municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y “otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”.

El viernes 20 de diciembre de 2019 se produjo la votación en ambas cámaras: en la Cámara de Senadores, el proyecto de modificación obtuvo 29 votos a favor y 7 en contra; y en la Cámara de Diputados, 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.

Luego de las masivas manifestaciones que se realizaron en la provincia, sumadas a la presión de varias comunas mendocinas que anunciaron que no realizarían las fiestas departamentales de la Vendimia​, el gobernador Rodolfo Suarez comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que daría marcha atrás con la reforma.

Finalmente el día lunes 30 de diciembre de 2019, en una Sesión Extraordinaria, Senadores y Diputados votaron a favor de derogar la ley 9.209. Esto dejó sin efecto las modificaciones aprobadas anteriormente, y se restableció la vigencia de la ley 7.722.