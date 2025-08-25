Un ataque israelí a un hospital en la Franja de Gaza deja veinte muertos, entre las victimas hay cuatro periodistas

El ataque se dio en dos partes, el segundo llegó cuando los rescatistas intentaban asistir a las víctimas.

El ataque israelí de este lunes al hospital Nasser del sur de Gaza mató a 20 personas, cuatro de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer transmisiones en directo.

Según informaron fuentes del centro hospitalario y confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza, esta es la cifra de fallecidos en un ataque que consistió en dos impactos en el último descanso de la escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los informadores solían grabar y transmitir en vivo para cadenas internacionales como las agencias de noticias Associated Press (AP) y Reuters, y la televisión catarí Al Jazeera.

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad, que lo retransmitió en directo, se puede ver a cinco personas subidas al último piso de la escalera, entre ellas varios periodistas y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

Los reporteros fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

Las fuentes del Nasser indicaron que de los fallecidos, cuatro de ellos aún no han sido identificados. Entre los muertos, además de los periodistas, hay un estudiante de sexto año de Medicina y el empleado de seguridad del complejo médico, llamado Muhammad Mansour Al-Ajili, según las fuentes sanitarias.

Además hay un trabajador de la Defensa Civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, informó la organización en un comunicado, que reportó siete heridos más entre sus trabajadores “mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos”.

“El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos”, informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

En un comunicado posterior, la Sanidad gazatí condenó el “horrible crimen” de las fuerzas israelíes al atacar el Nasser, que describió como “el único hospital público en funcionamiento en el sur de la Franja de Gaza”.

Israel “lamenta cualquier daño” tras su ataque al hospital Nasser

El Ejército israelí dijo que lamenta “cualquier daño a individuos no involucrados” tras su ataque contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el que ha muerto una veintena de personas, entre ellas cuatro periodistas.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible”, detalla un comunicado castrense, añadiendo que se realizará una investigación sobre lo sucedido.

En su mensaje, el Ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación inicial “lo antes posible”, sin dar más detalles sobre el objetivo del ataque, aunque confirmó que fue dirigido contra “el área del Hospital Nasser”.

Fuente: Página 12