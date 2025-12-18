Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

El hecho ocurrió durante la mañana de hoy en la intersección de las Rutas 143 y 40.

Minutos antes de las 8:00 de la mañana de este jueves, una joven de 18 años conducía un Hyundai Elantra acompañada por tres personas de la misma edad. Al llegar a la intersección de la Ruta 143 con la Ruta 40, perdió el control del vehículo, volcó y cayó a un zanjón.

Como consecuencia del hecho, los ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios, pero debieron recibir asistencia médica debido a los golpes sufridos y fueron trasladados al hospital Tagarelli para realizarles mayores estudios.

Personal policial que trabajó en el lugar, solicitó la presencia de la Vial, quien realizó el control de sangre a quien manejaba el rodado y el resultado fue positivo para 1, 65 gramos de alcohol por litro de sangre. Por este hecho se realizó el secuestro del rodado y se notificó a la joven conductora del hecho cometido.

Según lo indicado por la policía, las personas se trasladaban por la 143 en sentido Sur – Norte y la conductora no habría visto la presencia de un camión, por lo que perdió el control, volcó y cayó al zanjón.