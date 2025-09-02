Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana.

Un automóvil Renault Symbol y un camión Iveco, perteneciente a una empresa distribuidora de bebidas, colisionaron en la intersección de las calles Roca y Las Heras. El incidente provocó únicamente daños materiales en ambos vehículos, pero generó complicaciones en el tránsito, ya que quedaron detenidos sobre la calzada.

Según los datos obtenidos en el lugar del hecho, el auto circulaba por calle Las Heras de Oeste a Este y al llegar a la intersección con Roca, intentó girar a la derecha y chocó al camión que circulaba por Roca de Norte a Sur.

Por el hecho no hubo heridos y solo se registraron daños en ambos rodados, siendo el auto quien terminó con mayores daños.

En el lugar trabajó personal del cuerpo de Preventores de Tunuyán, quienes además controlaron el tránsito en la zona, teniendo en cuenta que es una de las calles del casco céntrico de Tunuyán más transitadas.

