Un bebe de un año fue inyectado con clonazepam en el hospital Las Heras y hay una enfermera apartada de su cargo

Por el hecho, se investiga a una enfermera que habría sido la que inyectó al niño de un año.

El pasado viernes 20 de junio, un padre llegó con su pequeño de un año de vida a la guardia del Hospital General Las Heras, en Tupungato, por un cuadro gripal y dificultades para respirar y al ser atendido por los profesionales, a su hijo le inyectaron clonazepam.

Por esta situación, el cuadro de salud del pequeño empeoró y debió ser trasladado al Hospital Notti, donde permaneció en estado de pronóstico reservado hasta ayer lunes, cuando los médicos informaron que ya no había riesgo de vida y fue pasado a sala común.

Antonio Rivas, padre de la criatura, dialogó con El Cuco Digital y contó la situación que le tocó vivir: “yo llegue con mi hijo por un problema de respiración y me lo dejaron internado ese viernes, sábado, domingo, lunes y el martes minutos antes de las 19 horas llegó una enfermera y le colocó una inyección (aparentemente clonazepam), eso lo durmió completamente y no se despertó hasta este último viernes que paso”.

Además, agregó: “ese día me lo pasaron al Notti y comenzó la averiguación, mi hijo tenía un problema de respiratorio por gripe y no se despertaba, le hicieron un análisis de sangre y descubrieron que tenía clonazepam”.

“Los médicos de acá llamaron al hospital de Tupungato, para saber realmente qué le habían colocado, y se descubrió que también le habían puesto medicamento más, pero no supieron decir cual”.

“Con la poca información que tenían los médicos de acá, le hicieron un tratamiento y se empezó a recuperar y ahora está fuera de peligro, pero sigue internado en el Notti”, dijo Rivas, a El Cuco Digital.

Por el hecho, la familia de pequeño realizó la denuncia formalmente el pasado miércoles. “Yo, después de la denuncia, no supe más nada que ha pasado con investigación, hablé también con el director del hospital y me dijo que esa enfermera ya no va a trabajar más, pero realmente no sé qué ha sucedido en estos días porque yo estoy acá con mi hijo, además de la enfermera los médicos de esa guardia también son cómplices”, finalizó Antonio Rivas.

Desde el hospital General Las Heras denunciaron a Rivas

Según la información apartada al medio por parte de fuentes cercanas a la investigación, Antonio Rivas, cuando se enteró de lo sucedido con su hijo, tuvo una reacción violenta y a los gritos aseguró que mataría a todos y prendería fuego el hospital.

Por esta razón, desde la fiscalía que actuó en el hecho, se ordenó un allanamiento a la vivienda del padre para descartar que tenga armas con las cuales pueda llevar adelante la amenaza realizada.

“Cuando llego a la Comisaría, el ayudante fiscal me comunicó que desde el hospital General Las Heras, me habían denunciado por la amenaza que yo había hecho, por eso me hicieron un allanamiento en mi casa, luego de eso recién me tomaron la denuncia por lo que le habían hecho a mi hijo”, contó Antonio al respecto.