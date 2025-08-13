Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

FOTO: EL CUCO DIGITAL
Por el momento permanece internado en pediatría.

Durante la tarde del martes en Tunuyán, ingresó a la guardia del hospital Scaravelli, un menor de un año de vida, tras tragarse un tornillo. La criatura fue atendida por los profesionales del nosocomio, quienes mediante una placa pudieron confirmar que efectivamente se trataba de un tornillo.

El menor, por el momento, permanece internado en la parte de pediátrica del hospital y según los profesionales que lo atendieron, informaron al medio que están esperando que lo expulse por sus propios medios.

Además, aseguraron que si no lo elimina a través de la materia fecal, deberán practicar una endoscopia para retirar el tornillo.

