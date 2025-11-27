Un camión cargado con guano chocó contra el puesto de ISCAMEN de Valle de Uco

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del miércoles.

Durante la madrugada del miércoles, un camión que circulaba por Ruta 40 de Norte a Sur, al pasar por el control de ISCAMEN, en la zona de Zapata, chocó contra uno de los postes que sostiene el techo del lugar. Por el hecho no se registraron personas heridas.

Según la información aportada a El Cuco Digital, el camión transportaba guano y llevaba sobrepeso, lo que provocó que al pasar por el lugar mencionado se abriera una de las compuertas, que fue lo que enganchó el porte de hierro generando el daño.

Debido a este inconveniente, personal que trabajó en el lugar tuvo realizar el corte de ruta durante algunos minutos hasta que su pudo habilitar una arteria para que se pueda garantizar la circulación segura de los vehículos.