Un camión de reparto y un remis chocaron en la mañana de este lunes en Tunuyán

El hecho ocurrió en calle Chile y Echeverría. Por el hecho solo hubo daños materiales.

Pasadas las 08:00 horas de este lunes, un remis y un camión de reparto chocaron en calle Chile y Echeverría. Como saldo del accidente, solo hubo daños materiales en ambos rodados. El conductor del rodado menor, el pasajero y los ocupantes del camión, todos resultaron ilesos.

Según la información aportada por el personal que trabaja en el lugar, el vehículo menor que transportaba un pasajero, circulaba por calle Chile de oeste a este, mientras que el camión lo hacía de sur a norte por calle Echeverría.

Por razones que se buscan establecer, ambos rodados colisionaron en la intersección de ambas calles. Por estos minutos permanece el personal de Tránsito Municipal, trabajando en el lugar.