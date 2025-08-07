Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Se trata de un vehículo que pertenece a la empresa Vía Cargo.

Pasadas las 05.10 de la madrugada de este jueves, un camión Iveco, al mando de un conductor de 29 años,  volcó en Ruta 40 y calle San Martín, en el distrito de La Consulta, San Carlos. Quien manejaba el rodado fue trasladado en ambulancia al hospital Tagarelli, donde fue diagnosticado con traumatismos leves.

Según el informe policial, el hecho sucedió cuando el camión circulaba con dirección de Norte a Sur por Ruta 40 y a llegar a la intersección con San Martín, por razones que se investigan, el rodado terminó volcado sobre el lateral Oeste de la calzada.

Personal del Servicio Coordinado de Emergencias, se hizo presente en el lugar y trasladó al conductor hasta el nosocomio del departamento, donde ingresó con traumatismos leves y golpes en la cabeza. Se le practicó el control de alcoholemia y el resultado fue negativo.

En el lugar y por directivas del ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de policía científica. También trabajaron en el sitio uniformados de la Comisaría 41.

