Un ciclista fue sorprendido por dos personas que descendieron de una camioneta y le robaron la bicicleta y las pertenencias

El hecho sucedió pasadas las 20 horas en calle Filipini, en el departamento de Tupungato.

Un joven de 22 años, circulaba en bicicleta por calle Filipini y en un momento dado una camioneta Ford F100 se le interpuso en el camino y desde el interior bajaron dos delincuentes que bajo amenaza le robaron pertenencias personales y la bicicleta.

Los delincuentes cargaron la bicicleta en la camioneta y emprendieron la huida del lugar. Por el hecho, la víctima realizó la denuncia correspondiente y el ayudante fiscal de turno ordenó realizar las tareas de rigor correspondientes.

La bicicleta robada es una rodado 27 con letras blancas Marc Escot.