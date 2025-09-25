Un concejal de Tunuyán presentó un proyecto para que el departamento no quede excluido de la zona fría

Se trata del edil Pablo Puebla Mayol, quien aseguró que “la economía de los vecinos no es buena y con esto pretenden seguir sacándole plata a la gente que trabaja”.

El Gobierno nacional de Javier Milei, pretende sacar del presupuesto 2026, a Mendoza como zona fría (acepción de Malargüe) y de esta manera quitar el subsidio de gas natural que actualmente tiene la provincia.

Ante esta situación, el actual Concejal, Pablo Puebla Mayol, presentó un proyecto, donde busca el acompañamiento de todos sus pares y también del Gobierno provincial.

“Con el presupuesto que ha presentado Milei, si se lo aprueban, la provincia de Mendoza va a quedar excluida de este subsidio y lo que va a generar es que los vecinos empiecen a pagar el doble de lo que están pagando ahora en cada boleta de gas”, explicó Pablo Puebla.

Además agregó: “Ahora ya estamos dejando el invierno y no usamos tanto la calefacción, pero para el invierno que viene vamos a tener esta complicación de boletas con montos muy grande”.

“Los vecinos de Tunuyán, ahora cuentan con este beneficio y es una gran ayuda en este complicado momento económico, pero si le sacas esto es darle otro golpe a una economía familiar que no da para más”.

“Este proyecto busca que todos nuestros pares nos acompañen, acá ya tuvimos el apoyo de los radicales, así que ahora esperamos contar con todos los bloques de la provincia”.

“Este reclamo tiene que unir a toda la provincia, porque si sacan a Mendoza de la zona fría, va a estar todo el territorio afectado y va a generar problemas económicos en todos los sectores”, cerró Pablo Puebla Mayol.