noviembre 29, 2025

Un concejal de Tupungato suspendido por una denuncia de violencia de género

El edil tendrá un tiempo de 15 días para preparar su defensa.

Facundo Arce del Partido Federal, fue denunciado por una asesora del cuerpo legislativo, por violencia mediática, simbólica y psicológica.

La votación terminó con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención. Antes de la resolución, los concejales discutieron el informe elaborado por la comisión investigadora, que trabajó durante varias semanas y volcó sus conclusiones en un extenso documento. Ese trabajo incluyó el análisis de la denuncia y de distintos elementos reunidos durante el proceso interno.

La presidenta de la comisión, la concejala Natalia Tejera destacó la participación de representantes de distintos bloques políticos y remarcó que el grupo estuvo integrado por dos ediles de la UCR y tres concejales de otros espacios de Tupungato. Según expuso ante la prensa local, la comisión actuó con criterios que calificó como sostenidos en la seriedad institucional.

Por su parte el Concejal mencionó a medios locales que utilizará los quince días para preparar su defensa.

Nota realizada con información de Mendoza Post

