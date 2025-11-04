Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un cóndor  cayó en el techo de una casa en Tunuyán y fue rescatado por la policía y guardaparques

Se trata de una hembra de la especie cóndor andino.

Minutos antes de las 17 horas del lunes, personal de la Policía Rural, fue desplazado hasta una vivienda ubicada sobre la Ruta 89 a la altura del kilómetro 15, en el distrito de Los Árboles de Tunuyán, debido a que la propietaria del lugar comunicó que un ave de gran porte había caído sobre el techo de la vivienda.

Al arribar al lugar, se le pidió intervención al personal de Biodiversidad y Ecoparque, quien mandó a la zona al personal de Guardaparques, que están apostados en el paraje  del Manzano Histórico.

Dicho personal,  logró la captura exitosa, adecuada y protocolar para con este tipo de ave, que se encontraba herida. El propio personal actuante confirmó que se trata de una hembra de cóndor andino  y que fue trasladada al Ecoparque para poder ser rehabilitada por profesionales.

Según  el testimonio de la mujer, ella junto con su familia se encontraba en el interior de su hogar y de pronto sintieron un fuerte ruido en el techo, por lo que uno de sus hijos se subió para verificar lo sucedido y fue en ese momento que se encontró con el ejemplar.

