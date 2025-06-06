Un conductor “mordió” la banquina y terminó volcando en calle El Álamo

El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves.

Según la información aportada por una fuente a El Cuco Digital, da cuenta de un accidente vial que ocurrió minutos antes de las 21 horas, en calle El Álamo y La Puntilla del departamento de Tupungato. Como consecuencia del hecho, el conductor del auto involucrado fue trasladado al Hospital Scaravelli.

El hecho vial sucedió cuando un masculino mayor de edad circulaba a bordo de un Chevrolet Spin, de Oeste a Este por calle El Álamo, y al llegar a la intersección con La Puntilla, perdió el control del rodado y terminó volcando.

La principal hipótesis que maneja personal de la Subjefatura Cordón del Plata, que trabajó en el lugar, es que el conductor habría pisado la banquina y eso hizo que se pierda el control y termine volcando.

El conductor sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Scaravelli, donde fue sometido a estudios de mayor complejidad para descartar otras posibles lesiones provocadas por los golpes.

Personal de Policía vial, le realizó el dosaje de sangre al conductor, el cual dio resultado negativo. Fue lo informado.