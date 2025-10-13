Un conductor totalmente alcoholizado fue detenido en Tunuyán

Tenía 2,95 gramos de alcohol en sangre al momento de la detención.

Durante la madrugada del domingo, personal policial, detuvo la marcha de una camioneta Ford Ecosport, al mando de un hombre de 40 años, quien circulaba en total estado de ebriedad.

La detención tuvo lugar en calle San Martín y Mitre, minutos antes de las 04.30 y al momento del control de alcoholemia, el resultado fue 2,95 gramos de alcohol en sangre.

Por esta situación, el personal actuante detuvo al conductor y procedió al secuestro del rodado.