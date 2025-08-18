Un conductor totalmente borracho fue detenido en Tupungato: manejaba con 2,44 gramos de alcohol en sangre

Sucedió en la madrugada del domingo.

Personal de la Sub Jefatura Vial del Valle de Uco, realizaba controles rutinarios en las calles Urquiza y Secundino Gómez, en el departamento de Tupungato, cuando en un momento dado detuvieron la marcha de un rodado Volkswagen Voyage que estaba al mando de un joven de 24 años.

Luego de que se lo notó visiblemente alcoholizado por parte de los uniformados, se procedió a la realización del control de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo para 2,44 gramos de alcohol en sangre.

Por esta razón, se procedió a la detención del joven de 24 años y el traslado del mismo a la dependencia policial. Se le dio intervención al Juzgado Contravencional, quien realizó las medidas de rigor correspondientes y notificó al individuo de las infracciones cometidas.