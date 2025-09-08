Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

septiembre 12, 2025

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Será sometido a una cirugía en la columna y esperan la evolución de una lesión en la médula.

El pasado sábado, un grupo de ciclistas se encontraba en la zona de Alto Verde, en Tunuyán, practicando mountain bike. En un momento dado, uno de ellos cayó dentro de un pozo ubicado en uno de los senderos, lo que le provocó graves heridas.

Fue rescatado por personal policial y bomberos, quienes debieron montar un operativo para poder sacarlo de la zona del accidente. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un hospital del Gran Mendoza.

Según la información aportada al medio, durante la noche del sábado y el domingo se le realizaron diferentes estudios, los cuales revelaron una lesión en la columna y también una lesión en la médula espinal. Debido a estas lesiones, el empresario, por el momento, no tiene movilidad en brazos ni piernas.

Por otro lado, informaron que en la jornada de hoy será sometido a una cirugía en su columna vertebral para la reparación de uno de los discos. Respecto a la lesión en la médula, el pronóstico es reservado.

Se trata de Juan Roth, un reconocido empresario industrial del departamento de Tunuyán. Actualmente, es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán.

Permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital El Carmen, en el departamento de Godoy Cruz.

