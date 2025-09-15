Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un detenido por pedido de captura y tres aprehendidos por medidas pendientes: parte del saldo de un gran operativo policial en el Cordón Del Plata

La Jefatura de Policía Departamental Tupungato, realizó un importante operativo de control en la zona del Cordón del Plata, arrojando buenos resultados.

Desde las 17:00 hasta las 22:00 horas, siete móviles y veinte efectivos policiales, a cargo del Jefe de la Unidad Especial de Patrullajes, realizaron controles en movimiento, en distintos barrios de la zona, y establecieron puestos fijos de control sobre calle El Álamo, Ruano, Felipe Llaver y Salvador Vidal.

Los resultados arrojados por el fuerte operativo fueron los siguientes: -210 personas controladas, 94 personas identificadas con equipo biométrico, 37 aprehendidos ley 6722, 01 aprehendido con pedido de captura, 03 aprehendidos con medidas pendientes con la Justicia,06 actas de infracción vial, 02 aprehendidos Art. 94 ley 9099 (consumir bebidas alcohólicas en la vía pública), 01 aprehendido Art. 95 y 46 ley 9099 (estado de ebriedad e insultos a la Autoridad), 01 moto retenida por falta de documentación, 01 vehículo retenido por falta de documentación.

