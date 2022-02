Un día como hoy, hace 7 años, fallecía René Lavand, uno de los ilusionistas más famosos del mundo

Tenía 86 años. El mago de un solo brazo tuvo una larga carrera internacional.

“Soy un ser humano de carne y hueso, como todos ustedes, que pudo superarse en un determinado momento de la vida, y si hago un balance a los 86 años, alguien que logró lo que jamás soñó: caminar cinco continentes con esos pintados talismanes de cartón, como les decía Jorge Luis Borges a las cartas.” Así se definía a sí mismo el gran ilusionista argentino René Lavand, durante una de las últimas entrevistas que le hizo en Tandil, donde vivía, el periodista Cristian Riccomagno.

El artista falleció el 7 de febrero de 2015, a los 86, en la Nueva Clínica Chacabuco de Tandil, donde estaba internado porque sufría una insuficiencia respiratoria. Lavand había logrado superar el accidente que tuvo, a los 9 años, y en el que perdió el brazo derecho. Era conocido y reconocido en todo el mundo. David Copperfield se declaró su “fan” cuando estuvo en la Argentina y el prestidigitador español Juan Tamariz Martel lo definió como “poeta de las cartas”.

Lavand se destacó en el arte de la cartomagia, habilidad a la que sumaba un notable talento narrativo en los relatos con los que siempre acompañaba sus performances como ilusionista.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, a los 7 años se mudó con su padre zapatero y su madre maestra de escuela a Coronel Suárez, y desde los 14 vivió en Tandil, ciudad a la que consideraba su lugar en el mundo. “Tandil es el vértice para mí, el lugar al que regresar, el sitio al que volver que debe tener todo hombre.” En el jardín municipal de Tandil hay una estatua que inmortalizó a este hombre nacido el 24 de septiembre de 1928, cuyo nombre real era Héctor René Lavandera.

Comenzó a trabajar como profesional en 1960, luego de ganar un concurso. Son recordadas sus actuaciones en los teatros Nacional y Tabaris, en la calle Corrientes. Su magia llegó a millones de personas a través de la televisión, en Argentina y en el mundo. Fue invitado de honor en El Show de Ed Sullivan, en la TV estadounidense, y en The Tonight Show, de Johnny Carson. También actuó en vivo en Nueva York y en Las Vegas. En Argentina fue figura en programas como El show de Pinocho, con Juan Carlos Mareco, y en Sábados circulares, de Nicolás Mancera. También tuvo su propio ciclo: Mano a mano con René Lavand.

Nunca eludía referirse al accidente automovilístico que sufrió cuando era niño. “Tuve la suerte de no poder copiar a nadie, la suerte de tener una sola mano porque no hay técnicas ni libros para prestidigitadores de una sola mano, de modo que estuve obligado a hacerme en forma autodidacta, lo que fue una bendición porque así pude forjar un estilo propio.” Entre tantos datos curiosos de su vida, figura la de ser coleccionista de bastones. Llegó a tener más de sesenta.

Otra de sus habilidades fue la de practicar esgrima y entre otros muchos reconocimientos, el cine se lo dio con su aparición en algunas escenas de Un oso rojo, de Adrián Caetano. Allí interpretó a El Turco, un mafioso de poca monta que regenteaba un sórdido bar en la Isla Maciel y que intentaba asesinar al personaje central, interpretado por el actor Julio Chávez, un antiguo compañero del delito del que quería deshacerse para no tener que pagar una vieja deuda.

Lavand, que recorrió el mundo dando clases y seminarios, publicó cinco libros de técnicas de cartomagia para especialistas, además de uno en el que cuenta anécdotas y que se llama Barajando recuerdos. Su número más exitoso se llamó Agua y aceite, donde hizo famosa su frase “no se puede hacer más lento”, con la que llevaba al límite el ilusionismo y la posibilidad de que los espectadores adivinaran el juego.

Otras efemérides

● 1812. Nace Charles Dickens, uno de los escritores más populares del siglo XIX. Obtuvo gran éxito con sus novelas publicadas como folletín. Fue autor de clásicos como Oliver Twist, Historia de dos ciudades, David Copperfield, Grandes esperanzas y el relato Cuento de Navidad. Símbolo de la literatura de la era victoriana, murió en 1870. Su obra llegó al cine en el siglo XX.

● 1927. Nace en Montpellier la cantante y actriz Juliette Greco. Protagonizó una fuerte historia de amor con Miles Davis. Su repertorio incluyó canciones de Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Charles Trenet, Geroges Brassens y Boris Vian, entre otros. Murió en 2020.

● 1932. En Nueva Jersey nace Gay Talese, uno de los exponentes del Nuevo Periodismo. Definió el nuevo género en los años 60 desde las páginas de The New York Times, a la par de Tom Wolfe. Escribió artículos memorables sobre figuras como Frank Sinatra y Joe DiMaggio. Libros como The Bridge: The Building of the Verrazano–Narrows Bridge, sobre la construcción de un gran puente; y New York: A Serendipiter’s Journey, acerca de la vida de personas comunes, cimentaron su fama.

● 1986. Una insurrección acaba con la dictadura hereditaria de la familia Duvalier en Haití. El régimen había sido fundado por François Duvalier en 1957 y a su muerte, en 1971, lo sucedió su hijo, Jean-Claude, de 19. El padre, apodado “Papa Doc”, instauró un aparato represivo a la par de su vecino Rafael Trujillo en la República Dominicana. El hijo, “Baby Doc”, gobernó bajo el terror uno de los países más pobres del mundo. Henry Namphy tomó el poder mientras “Baby Doc” se exiliaba en Francia. Regresó al país en 2005 y enfrentaba procesos judiciales cuando falleció en 2014.

● 2003. En México muere el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Tenía 81 años. Maestro de la minificción, fue un gran ironista. Su libro Obras completas (y otros cuentos) contiene el que se considera el cuento más corto del idioma, “El dinosaurio”. Su texto dice así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Otros títulos son La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, La palabra mágica y La vaca. Junto a Bárbara Jacobs compiló la Antología del cuento triste. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2000.

Fuente: Página 12