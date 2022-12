Un día como hoy nacía Víctor Hugo Morales, uno de los más grandes relatores de fútbol de todos los tiempos

Es de nacionalidad uruguaya.

El 26 de diciembre de 1947 nació en Cardona Víctor Hugo Morales Pérez, un periodista, locutor y escritor uruguayo radicado desde 1981 en Argentina. Es especialmente conocido por su labor como narrador de partidos de fútbol, hasta el punto de ser considerado en ocasiones como «el relator deportivo por excelencia de habla hispana».

Su actividad periodística comenzó en 1966 cuando, con 19 años, trabajó como relator y locutor en Radio Colonia (en la ciudad de Colonia del Sacramento). En 1969 fue nombrado jefe de deportes de Radio Ariel.

El año siguiente fue nombrado director de deportes de Radio Oriental de Montevideo, en la que trabajó hasta 1981. En paralelo fue informativista deportivo en el programa Telenoche de Canal 4.

En enero de 1981 decidió abandonar Uruguay y radicarse en Argentina.

Trayectoria periodística en Argentina

Víctor Hugo Morales trabajó en Radio El Mundo desde febrero hasta diciembre de 1981, para luego realizar el programa Sport 80 en Radio Mitre desde enero de 1982 hasta diciembre de 1985. En enero de 1986 fue nombrado director general de Deportes en Radio Argentina, relatando la Copa Mundial de Fútbol de 1986 celebrada en México. En enero de 1987 llegó a Radio Continental, donde desarrolló una extensa labor periodística como director de deportes y relator. Compatibilizó esta tarea con la conducción de programas diarios de interés general, y con la producción y conducción de los programas El Polaco es Gardel, Con todo afecto, Por deporte y Competencia.

En su tarea como relator de fútbol, se recuerda especialmente su narración del gol que le marcó Diego Maradona a la selección de Inglaterra el 22 de junio de 1986, conocido como el Gol del siglo. Durante este relato nombró a Maradona como «barrilete cósmico».

Enrique engancha, la va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2, Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.

Desde 1998 fue conductor en LRA Radio Nacional del programa A título personal, que también produce en el Canal (á). Su tarea en la radio es simultánea a una presencia constante en televisión que viene de sus primeros años profesionales en su Uruguay natal.

Ha conducido ciclos de cultura general como Martini y Antel preguntan (1999), Cincuenta años de televisión (2006) y Tiempo límite (2008).

En 1985 condujo El espejo… Para que la gente se mire por Canal 13, programa que luego le dejó a César Mascetti y Silvina Chediek debido a que sus actividades como relator deportivo le impedían darle continuidad a su presencia en el ciclo.

En abril de 1987 debutó el programa informativo matinal Desayuno, también por Canal 13. El programa sufrió un cambio de conductor (fue reemplazado por César Mascetti) y finalmente fue cancelado en diciembre de 1988, debido a que la emergencia energética obligó al canal a emitir solo por las tardes.[cita requerida].

En mayo de 2000, Desayuno volvió al aire con Victor Hugo como conductor, esta vez por Canal 7: ese ciclo -con el popular Pepe Pompín- terminó por imponer en la TV argentina los informativos tempranos, previos a la jornada de trabajo, donde se informa sobre el transporte y el clima a la par de otros temas. En julio de 2006 el programa fue levantado por parte de la emisora.​ Rosario Lufrano, la entonces directora ejecutiva del canal estatal, declaró que el programa «cumplió un ciclo». Morales, por su parte, opinó que el programa era molesto para el gobierno por ser “… un espacio independiente y de criterio libre”.

En 2010 tuvo una aparición en la película cómica argentina Pájaros volando, protagonizada por Diego Capusotto y Luis Luque.

En 2011 participó del ciclo de Alejandro Dolina transmitido por canal Encuentro llamado Recordando el show de Alejandro Molina.

En 2011 transmitió la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona para la Cadena SER de España, en conjunto con otras diez emisoras latinoamericanas pertenecientes al Grupo PRISA.

Para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, que se desarrolló en Brasil, condujo con Maradona el programa televisivo De zurda para el canal venezolano TeleSUR, donde ofrecieron un resumen de la jornada futbolística tras los partidos.

Entre 2010 y 2015 condujo el programa periodístico Bajada de línea por Canal 9.

En 2007 empezó un programa informativo en Radio Continental llamado La mañana, acompañado por Cynthia García, Daniel López, Matías Canillán y Jorge Elías, entre otros.

El 11 de enero de 2016, el programa fue cancelado por la empresa debido a «reiterados incumplimientos contractuales que alteraron el normal desarrollo de las emisiones». Morales sostuvo que no existió un incumplimiento de su parte​ y que se trató de un acto de censura debido a presiones políticas.

Ese mismo año fue contratado por Radio La red, donde Víctor Hugo condujo esta mañana la primera hora del programa Marca de Radio, en La Red, y analizó el primer mes de gobierno de Mauricio Macri, lo que iba a realizar en radio Continental el día de su despido y cuando no lo dejaron hacer su programa.

El 16 de mayo de 2016, comenzó a trabajar como conductor en el canal C5N de 18 a 21 horas del noticiero central del canal. Con el programa El diario, reemplazando a la dupla de Pablo Duggan y Julia Mengolini, y compitiendo directamente con su viejo colega de la radio, Nelson Castro, quien conducía el noticiero vespertino de la señal TN. El 17 de noviembre de 2017 tras la venta al Grupo Indalo y rumores de una compra del multimedio, C5N decidió despedir a Víctor Hugo Morales y a Roberto Navarro, quienes eran dos de las voces más críticas del Gobierno que quedaban en el canal.​ En abril de 2018, regresó al programa El diario como columnista.

Nuevamente en 2018, con Diego Maradona, condujo un programa especial para TeleSUR sobre la copa del mundo en Rusia denominado De la mano del 10, similar a De zurda.

En 2020 volvió como columnista de El diario en C5N y estrenó en el mismo canal su programa semanal “Batalla cultural”.

En 2022 conduce Zurda Infinita, similar a De Zurda y De la Mano del 10 para Telesur y DEPORTV junto a Juan Pablo Sorín.

