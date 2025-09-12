Un Día del Maestro sin precedentes: deporte, alegría e integración en Tupungato

En el marco de la celebración la Municipalidad de Tupungato organizó un entretenido Encuentro deportivo para Instituciones Educativas de Futsal y Vóley del que participaron docentes, celadores y hasta educadores jubilados. Además el Intendente Gustavo Aguilera obsequió una cafetera eléctrica a cada establecimiento de nivel inicial y primario.

El encuentro deportivo tuvo lugar la mañana de ayer en el Polideportivo Municipal, un escenario ideal para que estudiantes, docentes y familias se reunieran a compartir una jornada de diversión, deporte y camaradería.

El evento, que se destacó por su espíritu de compañerismo y alegría, contó con la participación de 17 equipos de diferentes escuelas del departamento. Desde el inicio del torneo, se vivió un ambiente de gran entusiasmo con las barras de estudiantes que se hicieron presentes para alentar a sus respectivas instituciones, demostrando la unidad de la comunidad educativa.

Los partidos de futsal -que se jugaron en el playón exterior- y los de vóley -disputados dentro del Poli- estuvieron llenos de emoción, con equipos que ofrecieron un gran espectáculo deportivo. Los jugadores mostraron su destreza, esfuerzo y compañerismo y se celebraba como una fiesta cada punto y jugada.

Al finalizar el Torneo los equipos destacados de cada disciplina recibieron premios, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, como cenas, degustaciones, vinos, frutos secos, que fueron obsequiados por comerciantes tupungatinos. Además, se realizaron sorteos entre los participantes y asistentes, sumando aún más entusiasmo a la jornada.

Otro gesto de agradecimiento y apoyo a quienes desempeñan sus funciones en instituciones educativas se realizó hoy en la mañana cuando el Intendente obsequió cafeteras a cada establecimiento de nivel inicial y primario, como un aporte para que puedan utilizarlas en los desayunos y meriendas escolares, favoreciendo el bienestar de docentes durante su jornada educativa.

Estas acciones reflejan el compromiso del Intendente Gustavo Aguilera y de su gestión con la educación y el bienestar de los docentes. Desde la Municipalidad se siguen promoviendo iniciativas concretas que fortalecen la integración, el deporte y la alegría en toda la comunidad tupungatina.

Fuente: Tupungato