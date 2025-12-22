Un gran operativo policial en San Carlos dejó varios detenidos y cientos de identificados

Con recorridos a pie y en móviles, dependencias policiales desplegaron controles en distintos puntos del departamento. El accionar incluyó verificación biométrica de antecedentes y controles vehiculares.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas en el departamento de San Carlos, en el marco de los recorridos habituales que se realizan en el territorio. Las acciones estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), junto con personal de las comisarías 18 y 41, que llevaron adelante recorridos a pie y en móviles policiales.

Durante el despliegue se efectuaron controles con apoyo de tecnología biométrica para la verificación de antecedentes y documentación. Como resultado, fueron identificadas 530 personas y 16 quedaron detenidas, una de ellas con una medida pendiente.

Además, se controlaron alrededor de 95 vehículos, entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas. En ese contexto, se secuestró uno de ellos y se labraron 20 actas viales.