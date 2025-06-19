Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

septiembre 24, 2025

Un hombre apareció descuartizado y quemado: la primera versión dice que lo mató una mujer

La implicada cumplía una prisión domiciliaria y tiene antecedentes por robo.

Un crimen sanguinario tuvo lugar en Dorrego, Guaymallén, en la jornada de ayer, miércoles, luego de que la policía descubriera un cuerpo de un hombre desmembrado y quemado en el interior de una propiedad ubicada en Adolfo Calle.

Por el grave hecho, hay una mujer detenida, siendo esta la principal señalada por la justicia, y dos hombres, que habrían prestado colaboración. La mujer identificada como Adriana Valeria Suárez, estaba cumpliendo una prisión domiciliaria y cuenta con un frondoso prontuario.

Cerca de las 21 horas, personal policial fue alertado por un familiar de la detenida, ya que esta habría mandado una foto por celular de lo que había cometido, por esta razón, la policía arribó a la vivienda de calle Adolfo Calle al 1900 y en un primer momento no se le permitió el ingreso, por lo que debieron esperar una orden de allanamiento y cerca de las 23 recién pudieron ingresar al interior.

Ya en la escena, los uniformados encontraron un cuerpo desmembrado y con signos de haber sido quemado en una parrilla. De forma inmediata se detuvo a la mujer sindicada y dos masculinos que estaban en la propiedad al momento del procedimiento.

Según las primeras declaraciones dadas en el lugar por Suárez, lo mató, lo descuartizó y lo quemó debido a que la persona habría querido abusar de su hija. Los dos masculinos detenidos estaban en la casa al momento del allanamiento.

Con el correr de las horas, se supo que la víctima, el hecho, fue identificada como Darío Rodas (41), quien vivía en la misma propiedad donde alquilaba un espacio y los dos detenidos, uno es pareja de la mujer y el restante amigo de ambos, por lo que para la justicia serían coautores del hecho.

En el lugar intervino el ETI, debido a que había presencia de menores en la vivienda, los cuales fueron puestos a resguardo. La causa por el momento está en manos de la fiscal de homicidios, Andra Lazo.

