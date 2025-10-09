Un hombre circulaba en una moto robada y fue detenido en La Consulta

El hecho sucedió anoche en calle Ejército de Los Andes y Tucumán.

La policía intensifica su presencia en las calles del distrito de La Consulta, tras el pedido de los vecinos por más seguridad debido a una ola de robos que terminó con la tranquilidad del lugar y los habitantes.

En ese contexto, personal de Cuerpos Especiales y personal de la Comisaría 41, intensificaron su presencia en las calles y aumentaron los controles en espacios públicos.

Pasadas las 19.45 de la jornada del miércoles, efectivos actuantes detuvieron la marcha de una moto, en la cual se trasladaba un hombre de 41 años de edad. Al momento de controlar la documentación, detectaron que el rodado en el que se movilizaba tenía denuncia por robo por un hecho de hurto simple sucedido tiempo atrás.

Por esta razón, el sujeto fue aprehendido y el rodado fue secuestrado, quedando en poder de las autoridades de la Comisaría 41.