Un hombre con un arma blanca fue detenido por la policía de Tupungato en un patrullaje de rutina

También tenía en posesión marihuana.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza en horas de la madrugada, a las 01:30 horas, personal de la Comisaría 20 de Tupungato procedió a la detención de un hombre en la intersección de Avenida Urquiza y Río Las Tunas. El operativo se llevó a cabo durante un patrullaje rutinario realizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato.

El detenido de 28 años, quien llevaba entre sus prendas un cuchillo de metal con cabo de madera de 30 cm de longitud. Además, se le encontró en posesión de 1,03 gramos de marihuana.

Por disposición de las autoridades, intervino el Juzgado Contravencional.