diciembre 30, 2025



Un hombre de 25 años fue encontrado con varias bolsitas de marihuana en Tupungato

Entre calle Liniers y Asistente Ubilla en medio de un control de rutina, personal policial detiene a un sujeto con drogas.

El hecho ocurre cuando la policía que se encontraba trabajando en el control de personas y vehículos, da la voz de alto a un hombre que circulaba en bicicleta. Este decide no hacer caso al llamado de la policía, por lo que se le procede a hacer uso de la fuerza y detenerlo. Durante la huída el hombre intentó desprenderse de la las bolsitas que llevaba con marihuana.

Cuatro envoltorios de marihuana fue el resultado del procedimiento realizado por la policía.

