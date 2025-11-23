Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 23, 2025

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

El operativo fue en calle Lencinas y carril Nacional.

A las 19.07 horas, de ayer sábado, en la jurisdicción de la Comisaría 18° de San Carlos, personal de la Policía de Seguridad Vial realizó un procedimiento de control vehicular en la intersección de calle Lencinas y carril Nacional del departamento de San Carlos.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la identificación del conductor de un automóvil marca Fiat Mobi, quien fue identificado con 70 años de edad. Al realizarle el dosaje de alcohol en sangre, el resultado arrojó un valor positivo de 1,44 g/l

 

