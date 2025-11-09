Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

El hecho sucedió minutos antes de las 15 horas.

Minutos antes de las 15 horas, varios llamados al 911, alertaron a la policía sobre un accidente en Ruta 94, en el paraje Manzano Histórico, entre una camioneta Ford Ecosport y una moto Honda 400 cc.

Ante el arribo del personal policial, se constató el fallecimiento del conductor del rodado menor y se solicitó la presencia del Servicio Coordinado de Emergencias, quien asistió a la conductora de la camioneta de 42 años y sus dos acompañantes de 61 y 5 años, quienes fueron diagnosticados con politraumatismos leves.

Según los datos aportados por el personal actuante, el vehículo circulaba por Ruta 94 de Este a Oeste y que al colocar la luz de giro para ingresar a un restaurante de la zona sintió el impacto en el lateral de su rodado por parte del motociclista, que circulaba de Oeste a Este por la misma ruta.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso el trabajo personal de policía científica y el trabajo de personal de tránsito municipal y la policía vial.

Por otro lado, se dispuso de la detención de la conductora del rodado mayor, quien será trasladada a la dependencia policial.