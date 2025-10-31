Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

La víctima se encuentra internada en el Instituto Médico de Tunuyán con fractura de cadera.

Minutos después de las 18.30 horas, en calle Ejército de los Andes y San Martín, en pleno centro del distrito de La Consulta, personal policial de la Comisaría 41, fue alertado por un accidente, donde una persona había resultado herida.

Al llegar al lugar, se constató que un hombre de 84 años, que se movilizaba en bicicleta por la calle San Martín de Sur a Norte, fue chocado por un auto Toyota Corolla, que se trasladaba por Ejército de los Andes de Este a Oeste.

Como consecuencia del hecho, el hombre del rodado menor quedó tirado sobre el pavimento y debió ser asistido por el personal médico, que lo trasladó en un primer momento al hospital Scaravelli y luego al Instituto Médico, donde permanece internado con diagnóstico de fractura de cadera, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Respecto al conductor del vehículo, un hombre de 74 años, se le realzó el control de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.