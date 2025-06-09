Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 14, 2025

Un hombre de Guaymallén fue detenido en Tupungato, tras protagonizar un riña con un arma blanca

Un hombre de 23 años oriundo de Guaymallén fue detenido tras protagonizar una riña en el distrito de San José del departamento de Tupungato, por agredir con un arma blanca a otras dos personas.

El pasado viernes, personal de la Unidad Especial de Patrullaje, se desplaza cerca de las 23 horas, a la calle Filipini y callejón Santa Fe, del distrito de San José, alertados por una riña que se desarrollaba entre varios sujetos en un domicilio del lugar. Al llegar, junto a personal de la Subcomisaria San José, se detecta a un joven que se alejaba del espacio bastante agresivo el cual es detenido para evitar agreda a otras personas.

Al llegar al domicilio el personal policial encuentra a dos hombres de 49 y 37 años de edad, con múltiples heridas cortantes y penetrantes. Una vez atendidos de emergencia, son trasladados los heridos al hospital local, donde se constata que ambos sujetos no corren riesgo de vida.

A la escena donde se desarrolló la riña, llegó personal de la policía científica para realizar las pericia correspondiente. El agresor quedó detenido por “Averiguacion de Lesiones en Riña”

