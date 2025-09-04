Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 6, 2025

logo el cuco digital

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La víctima tiene 96 años. La policía investiga si se trató de un intento de suicidio o hay terceros involucrados.

Vecinos de calle La Gloria y Real, dieron aviso a la policía de que habían escuchado detonaciones de arma de fuego del interior de una propiedad que se ubica en la zona.

El personal al arribar al sitió ingresó a la propiedad marcada por los vecinos y en el interior encontraron a un hombre de 96 años, tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza. Junto a la víctima se encontró un arma de fuego que fue secuestrada por la policía.

Con la novedad en curso, los uniformados rápidamente desplegaron un importante operativo policial para trasladar a la al hombre hasta para que reciba asistencia médica ya que se encontraba con signos viales al momento de ser encontrado.

La rápida intervención de la Policía de Mendoza, a través del 911, permitió asistir y preservar la vida de un hombre de 96 años que se encontraba herido en su domicilio. El accionar coordinado de ambas áreas garantizó la llegada inmediata de los efectivos y la asistencia médica necesaria.

Por el hecho, se comenzó una investigación la cual busca desterminarse si se trato de un acto de autoeliminación por parte de la persona o hay terceros involucrados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO