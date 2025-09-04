Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

La víctima tiene 96 años. La policía investiga si se trató de un intento de suicidio o hay terceros involucrados.

Vecinos de calle La Gloria y Real, dieron aviso a la policía de que habían escuchado detonaciones de arma de fuego del interior de una propiedad que se ubica en la zona.

El personal al arribar al sitió ingresó a la propiedad marcada por los vecinos y en el interior encontraron a un hombre de 96 años, tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza. Junto a la víctima se encontró un arma de fuego que fue secuestrada por la policía.

Con la novedad en curso, los uniformados rápidamente desplegaron un importante operativo policial para trasladar a la al hombre hasta para que reciba asistencia médica ya que se encontraba con signos viales al momento de ser encontrado.

La rápida intervención de la Policía de Mendoza, a través del 911, permitió asistir y preservar la vida de un hombre de 96 años que se encontraba herido en su domicilio. El accionar coordinado de ambas áreas garantizó la llegada inmediata de los efectivos y la asistencia médica necesaria.

Por el hecho, se comenzó una investigación la cual busca desterminarse si se trato de un acto de autoeliminación por parte de la persona o hay terceros involucrados.