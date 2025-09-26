Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 28, 2025

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

La causa está en manos del fiscal Pablo Fossaroli y los casos sucedieron entre el 2021 y 2024.

Un hombre, el cual se presentaba como un importante empresario (debido a que no hay una imputación formal en su contra, no se da a conocer la identidad), está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita.

El propio fiscal del caso informó a El Cuco Digital, que la causa está en plena instrucción y por el momento continúa la investigación en contra de esta persona.

Por otro lado, otras fuentes consultadas, indicaron que no solo se está investigando por estafas a este sujeto, sino que también por una asociación ilícita, ya que habría una mujer (pareja), una secretaria y un segundo hombre también involucrados, que formaban parte activa retirando dinero de las que decidían entregar los ahorros y capacitando de cómo debían realizar los trabajos y depósitos.

Según las víctimas, ellos entregaban los ahorros y él ofrecía una devolución con un interés que iba desde el 5% en adelante. Además, aseguraron que los primeros pagos fueron como se habían acordado, pero luego comenzaron los retrasos y finalmente se dejó de pagar.

Si bien el fiscal por el momento continúa con todo el proceso de investigación, también sigue recibiendo denuncias para sumar a la causa. Entre las denuncias se supo que hay dos víctimas que reclaman la devolución de 34.900 dólares y 30.000 dólares.

 

