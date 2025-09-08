Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital

Un hombre detenido por violentar a su pareja: la mujer está embarazada

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El sujeto unos minutos intentó atentar contra su vida, por lo que quedó internado en el Área de Salud Mental del hospital Scaravelli.

Durante la tarde del sábado, un llamado al 911 alertó al personal policial sobre una pelea en el interior de una propiedad, ubicada en calle Boulonge Sur Mer, en la zona del Cuadro de la Estación, en el departamento de Tunuyán.

Al arribo del personal policial al sitio, la víctima, una mujer de 24 años, quien cursa un embarazo de tres meses, manifestó en un estado visible de nerviosismo que había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja.

Además, agregó que al momento del ataque, esta persona habría estado bajo los efectos de drogas, ya que había estado consumiendo estupefacientes.

Minutos después de conocer la situación, el personal actuante ingresó al interior de la propiedad y encontró al atacante con un arma blanca en su poder, autolesionándose en la zona de sus miembros superiores. Finalmente logró ser reducido.

Personal del Servicio Emergencias Coordinado, se hizo presente en el lugar donde asistieron a la mujer, quien estaba con crisis nerviosa, y también al atacante que tenía cortes superficiales en ambos brazos.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal de Policía Científica. En tanto que el agresor fue trasladado al Área de Salud Mental del hospital Scaravelli, con consigna policial.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO