Un hombre detenido por violentar a su pareja: la mujer está embarazada

El sujeto unos minutos intentó atentar contra su vida, por lo que quedó internado en el Área de Salud Mental del hospital Scaravelli.

Durante la tarde del sábado, un llamado al 911 alertó al personal policial sobre una pelea en el interior de una propiedad, ubicada en calle Boulonge Sur Mer, en la zona del Cuadro de la Estación, en el departamento de Tunuyán.

Al arribo del personal policial al sitio, la víctima, una mujer de 24 años, quien cursa un embarazo de tres meses, manifestó en un estado visible de nerviosismo que había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja.

Además, agregó que al momento del ataque, esta persona habría estado bajo los efectos de drogas, ya que había estado consumiendo estupefacientes.

Minutos después de conocer la situación, el personal actuante ingresó al interior de la propiedad y encontró al atacante con un arma blanca en su poder, autolesionándose en la zona de sus miembros superiores. Finalmente logró ser reducido.

Personal del Servicio Emergencias Coordinado, se hizo presente en el lugar donde asistieron a la mujer, quien estaba con crisis nerviosa, y también al atacante que tenía cortes superficiales en ambos brazos.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal de Policía Científica. En tanto que el agresor fue trasladado al Área de Salud Mental del hospital Scaravelli, con consigna policial.