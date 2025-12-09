Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un hombre fue detenido en Tupungato luego de intentar robar en un departamento

Ante la presencia policial, el delincuente intentó escapar y fue detenido a pocos metros del lugar.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje, fue alertado por un llamado al 91, que un sujeto desconocido había ingresado a un departamento ubicado en calle Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, en la zona céntrica de Tupungato.

Al llegar la movilidad policial al sitio, se observó una ventana abierta y segundos después a un sujeto escapar del lugar saltando una medianera colindante tras notar la presencia de los uniformados.

Minutos después y tras una persecución a pie, los efectivos actuantes lograron la detención del sujeto en cuestión.

En calidad de detenido fue trasladado a la Comisaría 20, donde fue notificado por el ayudante fiscal de turno, por el delito de hurto en grado de tentativa.

