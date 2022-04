Un hombre y su hijo duermen en los bancos del hospital: se viraliza un pedido de ayuda

Por su parte, la Municipalidad, tras tomar intervención desde hace un tiempo, derivó la situación al Juzgado de Familia para encontrar una solución.

La foto de un hombre y su hijo durmiendo en el Hospital Scaravelli de Tunuyán generó conmoción en la comunidad. Una vecina que visitó el nosocomio dio cuenta de la situación y decidió capturar el momento para solicitar ayudar.

Se trata de un vecino que es tapicero y se encuentra en situación de calle desde algún tiempo junto a su hijo con discapacidad.

“Fui dos veces al hospital a llevar a mi hija. Vi esta situación y me partió el alma, porque con los fríos que están haciendo, siendo un hombre mayor, con un hijo discapacitado, son condiciones muy feas para estar así. Ellos no habían comido en todo el día, y me dije ‘esto no puede quedar así’, por eso tomé la foto y decidí subirla para ayudarlo”, comentó Claudia Maya en diálogo con El Cuco Digital.

“Anteriormente los había visto en la terminal, pero en la terminal no me imaginé que estaban en esa situación. Entonces en el hospital hablé con él, no me pareció bonito en las condiciones en las que estaba con un chico con discapacidad”, manifestó.

Tras la viralización de la foto, Claudia logró conseguir un lugar donde la familia pueda vivir y ahora está en busca de una escuela de educación especial para que el chico pueda estudiar mientras su papá trabaja. Además juntará donaciones para amueblar la casa.

“Hay gente muy buena todavía, me ha escrito mucha gente y hay un lugar en el que él puede estar para que empiece a trabajar. Lo que a mí me gustaría es que el chico pueda ingresar a alguna escuela de educación especial donde pueda estudiar mientras su papá trabaja. Él lo que quiere es trabajar”, solicitó la vecina.

“Seguramente va a necesitar una cocinita, colchones, frazadas, al menos lo necesario y básico para vivir bien”, completó.

Para colaborar podés comunicarte con Claudia al 2622 63-6542.

La respuesta de la Municipalidad

Desde el Municipio informaron que tras la intervención gubernamental, la situación fue derivada al Juzgado de Familia para poder encontrar una solución.

“Trabajamos en conjunto Desarrollo Social, Gestión Social de la Municipalidad y con el hospital desde hace un tiempo para buscar residencias en algún refugio, hogares de día, pero no ha aceptado, por eso lo derivamos al Juzgado de Familia”, explicó a este medio Gustavo Méndez, director de Desarrollo Social de Tunuyán.