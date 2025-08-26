Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un incendio de campos incultos terminó con la evacuación de vecinos en Tunuyán

El hecho sucedió en la zona de La Primavera en horas de la tarde.

Pasadas las 15 horas, personal policial de Comisaría 15, fue alertado por un incendio de campos incultos en la zona de La Primavera. En el hecho intervino Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Tunuyán.

Según la información oficial, solo se vio afectada una zona de campos incultos, los cuales están a pocos metros de algunas propiedades, por lo que se procedió a la evacuación de los habitantes de esos lugares.

“No tenemos personas lesionadas ni intoxicadas, solo se trabajó en la evacuación de las familias que estaban a pocos metros del fuego debido a la importante cantidad de humo que había al momento del incendio”.

“Solo hubo zonas de campos incultos afectados, no se registraron más daños, las casas y los vehículos  que están cerca no resultaron afectados en ningún momento”, aseguró personal de Comisaría 15, que trabajó en el hecho.

