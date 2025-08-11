Un joven de 18 años fue detenido en Tunuyán tras intentar robar un auto estacionado

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo.

Personal de Comisaría 15 de Tunuyán, fue desplazado hasta calle Sáenz Peña e Italia, tras un intento de robo de un rodado Toyota Corolla, que se encontraba estacionado. Cuando el personal se hizo presente en el lugar, la víctima aportó detalles del delincuente y tras un rápido operativo cerrojo lograron dar con el sujeto en la intersección de calle 25 de Noviembre y Las Heras (a dos cuadras del lugar del hecho).

Según el relato de la propia víctima, pasadas las 05.00 de la madrugada del domingo, se retiró de una fiesta y al llegar al lugar donde estaba estacionado el rodado, se encontró con el sujeto dentro del vehículo. El delincuente, al percatarse de la presencia del propietario, escapó corriendo del lugar.

La víctima realizó la denuncia correspondiente por el hecho y la persona detenida fue trasladada a la dependencia policial, quedando a disposición de la Oficina Fiscal del Ministerio de Seguridad.