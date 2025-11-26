Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

noviembre 28, 2025

Un joven de 19 años fue detenido en Tupungato cuando caminaba con una escopeta

Además, entre sus prendas la policía encontró municiones.

Personal policial de Tupungato, realizaba un patrullaje preventivo en diferentes puntos del departamento y en un momento dado cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles, logró la detención de un masculino de 19 años, quien caminaba con una escopeta calibre 16 y municiones por la vía pública.

El personal actuante observó la presencia del masculino en callejón Blanco y Miranda y al momento de proceder a la detención la persona en cuestión intentó darse a la fuga arrojando el arma de fuego, pero finalmente fue reducido y puesto a disposición dela justicia.

La persona fue trasladada a Comisaría 20 donde permanece en calidad de detenido y a disposición de la Oficina Fiscal.

