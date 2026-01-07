Un lugar que no podés dejar de visitar este verano: la Laguna del Diamante abre este jueves su temporada 2026

La apertura se da luego de las acciones de Vialidad Provincial, que trabajo en el despeje de los más de 64 kilómetros del camino de ingreso.

La Reserva Natural Laguna del Diamante abrirá oficialmente su temporada 2026 el próximo jueves 8 de enero, con un acto previsto a las 10, en la Seccional Guardaparque Alvarado. Durante la jornada inaugural, el ingreso será gratuito y marcará el inicio de una nueva etapa de visitas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia.

La apertura es posible luego de los trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso realizados por Vialidad Mendoza, que permitieron rehabilitar el camino de Alta Montaña tras permanecer cubierto por nieve y hielo durante gran parte del año. El circuito, de suelo natural, suele quedar intransitable entre ocho y nueve meses debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que solo puede habilitarse durante el verano y hasta comienzos del otoño.

En este sentido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el valor ambiental y turístico del área protegida y el trabajo articulado entre los organismos provinciales.

“La apertura de la temporada 2026 de Laguna del Diamante simboliza el compromiso de nuestra gestión con un turismo sustentable, seguro y respetuoso del ambiente. Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos, y garantizar el acceso en condiciones adecuadas es una prioridad”, dijo la ministra, y señaló que “como todos los años, el día inaugural de la temporada será gratuito para todos los visitantes”.

Los trabajos viales en el lugar demandaron más de dos semanas e incluyeron el despeje de grandes acumulaciones de nieve y hielo, la remoción de rocas de gran tamaño y la reconstrucción de tramos del camino, lo que posibilita hoy un acceso más seguro y ordenado. Desde la Ruta Nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados por Vialidad Mendoza. El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna, donde se encuentra el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua.

Por su parte, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, subrayó la importancia del trabajo conjunto para lograr la apertura. “La coordinación con Vialidad Provincial fue clave para habilitar el circuito en un contexto de Alta Montaña. Sabemos que las condiciones son complejas, pero también que cada temporada la Laguna del Diamante es muy esperada por mendocinos y turistas. Nuestro objetivo es que puedan disfrutarla de manera segura y responsable”.

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

Durante la temporada 2026, los visitantes podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida. En todos los casos, será obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema de reservas en línea de Áreas Naturales Protegidas.

El procedimiento para obtener la entrada se realiza de manera digital: los interesados deben ingresar al sitio de Laguna del Diamante, donde, a través del sistema oficial de turnos, podrán elegir la actividad a realizar, la fecha y el horario disponibles; completar los datos de los visitantes y confirmar la reserva. El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante de pago deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.

Actividades habilitadas

En todos los casos, se debe adquirir la entrada por internet previamente a la visita.

El ingreso es a partir de las 7 hasta las 17 a quienes van por el día y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero, en marzo el ingreso es a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar.

El martes rige una excepcionalidad por relevo del personal, y el ingreso comienza a las 13. El egreso por Seccional Alvarado es hasta las 21 y, a partir de marzo, hasta las 20.

Entrada por el día

En la visita por el día, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic. Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques.

Duración: un día.

Entrada con acampe

En la visita con acampe es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic y acampe.

Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores.

La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría.

Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada.

Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo

Esta entrada autoriza el trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches.

Requisitos obligatorios: Equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firmar el Formulario de Aceptación de Riesgo.

Se sugiere subir con un guía de montaña o Alta Montaña habilitado, pero no es obligatorio. Se recomienda llevar navegador satelital (GPS) y equipo de Alta Montaña.

Duración: hasta siete días y seis noches.

Para más información sobre las actividades habilitadas en esta área natural protegida, haga clic aquí.

¿Dónde sacar turno y pagar la entrada?

Ingresar en el siguiente enlace: https://entradasanp.mendoza.gov.ar/turneroanppub/servlet/com.turneroanp.solturno001

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno.

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo clic sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”.

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. Aclaraciones: en documento no colocar caracteres; teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono.

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicará el monto a pagar. Dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargarlo.

Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar.

Al correo electrónico del titular de la reserva le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

¿Cómo pagar por Mercado Pago?

Tener la aplicación instalada en el celular

Abrir la aplicación y registrarse con los datos personales

Asociar una tarjeta de débito o crédito

Ingresar a “Pagar Servicios”

Seleccionar “Escanear”

Leer el código de barra que generó su reserva

Elegir la forma de pago y confirmar el pago

Descargar en su dispositivo móvil o, en última instancia, descargar e imprimir la constancia de pago ya que deberá mostrarla al guardaparque cuando ingrese al área protegida.

Preguntas frecuentes para la adquisición de entradas.

Importante

La autoridad de aplicación podrá suspender el ingreso por razones de fuerza mayor. Por impedimentos legales, no se realiza en ningún caso el reembolso del valor del arancel de ingreso.

Si usted ya abonó el ingreso:

Por tratarse de una suspensión de turno por fuerza mayor, podrá utilizar el comprobante de pago en una nueva fecha. Para ello deberá sacar un nuevo turno, luego deberá presentarse en la fecha del nuevo turno con el comprobante de pago realizado. El monto del comprobante debe coincidir con el monto de la nueva reserva. Es decir que deben coincidir la actividad y la cantidad de personas y categoría de ingresantes que componían la reserva original.

Si usted no abonó el ingreso:

Le solicitamos que no lo haga, y cuando reprograme su viaje, vuelva a sacar turno para la nueva fecha, y abone la nueva reserva.

Recomendaciones generales para los visitantes

Hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña.

El sitio es agreste y cuenta con baños públicos. No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal.

Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos.

Pescadores: La pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

Ciclistas: El uso de casco es obligatorio.

Andinistas: Es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF)

Sugerencias vehiculares: Acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

Evite multas

Recuerde que está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro (que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador).

Es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.

Se prohíbe

Circular a campo traviesa o fuera de los caminos vehiculares habilitados. Velocidad máxima, 40 k/h en Ruta 98, y 20 k/h en huellas secundarias.

Hacer fuego y acampar fuera de los lugares establecidos.

Nadar o sumergirse en espejos y cursos de agua y navegación en cualquier tipo de embarcación.

Circular en bicicleta fuera de huellas vehiculares y sin casco.

Hacer las necesidades fuera de los baños públicos.

Perturbar o dañar a la fauna y la flora.

Extraer elementos naturales de la reserva o restos arqueológicos.

Pescar sin haber hecho la desinfección de alga Didymo, sin carnet habilitante, fuera de los lugares habilitados o con carnadas naturales.

Alterar el paisaje, escribir grafitis en rocas u otros lugares.

Dañar la cartelería y la infraestructura.

Dejar residuos en cualquier zona y no ser bajados como se le indica en el ingreso a la Reserva.

Para más información, haga clic aquí.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se recuerda que la Laguna del Diamante es un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, vestimenta adecuada para Alta Montaña, protección solar y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques y la normativa, con el objetivo de preservar este espacio natural único.

Para más información sobre actividades habilitadas, requisitos y adquisición de entradas, visite el sitio oficial de la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza