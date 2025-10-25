Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

El hombre tiene 74 años y la mujer 70, solo sufrieron traumatismos leves.

Cerca del mediodía del viernes, varios llamados al  911, alertaron a las autoridades sobre un accidente sobre Ruta 40  a pocos metros de la Capilla, en el ingreso al distrito de La Consulta.

Al llegar al lugar,  uno de los vehículos involucrados había volcado sobre la Ruta 40 y un segundo auto permanecía también en el lugar sin registrar daños.

El rodado volcado, un auto Fiat modelo Mobi, era conducido por un hombre de 74 años que viajaba acompañado por una mujer de 70, ambos domiciliados en el departamento de Godoy Cruz. Los dos ocupantes viajaban con cinturón de seguridad colocado, por lo que resultaron ilesos con traumatismos leves producto del vuelco.

Según el parte policial aportado por el personal de Comisaría 18,  el matrimonio circulaba de Norte a Sur por Ruta 40 y en un momento  observan a un auto Volkswagen Gol Trend, que era manejado por una mujer, sobre el costado Este, intentando incorporarse a la mencionada ruta.

Por este hecho, el conductor del Mobi, realiza una maniobra y pierde el control, produciéndose el vuelco.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría 18 y el Servicio Coordinado de Emergencias. Por el hecho, el tránsito en el lugar se vio interrumpido por algunas horas.

LAS MÁS LEÍDAS

