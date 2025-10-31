Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 31, 2025

logo el cuco digital

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió cerca de las 12 del jueves en calle Roca del departamento.

Un llamado al 911, alertó a los uniformados de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, por el robo de una bicicleta en el callejón Sáenz. Al llegar al lugar, el personal entrevistó a la víctima, quien aportó características del delincuente y la ruta de escape.

Por esta razón, el personal realizó un operativo rápido y con el apoyo de las cámaras de seguridad, lograron detener la marcha del ladrón que escapaba por la calle Roca, llegando a la intersección con Fortunato Ríos.

Al lograr la detención, la policía descubrió que se trataba de un menor de 16 años, por lo que se le solicitó directivas a superiores que determinaron entregarlo a sus progenitores y proceder al secuestro del rodado para luego ser entregado nuevamente al propietario.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO