Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

El hecho ocurrió cerca de las 12 del jueves en calle Roca del departamento.

Un llamado al 911, alertó a los uniformados de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, por el robo de una bicicleta en el callejón Sáenz. Al llegar al lugar, el personal entrevistó a la víctima, quien aportó características del delincuente y la ruta de escape.

Por esta razón, el personal realizó un operativo rápido y con el apoyo de las cámaras de seguridad, lograron detener la marcha del ladrón que escapaba por la calle Roca, llegando a la intersección con Fortunato Ríos.

Al lograr la detención, la policía descubrió que se trataba de un menor de 16 años, por lo que se le solicitó directivas a superiores que determinaron entregarlo a sus progenitores y proceder al secuestro del rodado para luego ser entregado nuevamente al propietario.