diciembre 16, 2025

diciembre 16, 2025

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La mujer tiene 54 años.

Minutos antes de las 23.30 horas, personal de Comisaría 15 de Tunuyán fue alertado por un accidente en calle Guisasola y Santa Cruz, entre una motocicleta y una bicicleta. Como resultado del hecho, quien se trasladaba en el rodado menor resultó herida y fue trasladada al hospital Scaravelli.

Según el informe policial, la moto se trasladaba de Oeste a Este por Santa Cruz y al llegar a Guisasola, impactó a la ciclista que lo hacía de Sur a Norte, por la última calle mencionada.

Como consecuencia del choque, la mujer de 54 años, cayó al asfalto, quedando lesionada. Personal del Servicio Coordinado se hizo presente en el lugar y trasladó a la herida al hospital Scaravelli, donde se la diagnosticó con traumatismo facial y craneal, quedando varias horas internada y fuera de peligro.

Los efectivos actuantes luego de entrevistar al coductor de la moto, solicitaron la presencia del personal de la Subjefatura vial del Valle de Uco, quien realizó el control de alcoholemia correspondiente, que dio resultado positivo para 1,02 gramos de alcohol en sangre.

Por decisión del ayudante fiscal de turno, se procedió al secuestro del rodado y el traslado en calidad de detenido a quien manejaba la motocicleta y provocó el accidente.

