diciembre 31, 2025

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

El hecho ocurrió en la zona de Potrerillos.

Este miércoles, alrededor de las 12:15 horas, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se produjo un trágico accidente vial en la Ruta Nacional N.º 7, a la altura del kilómetro 1090, en la zona de Potrerillos.

El siniestro involucró a un vehículo Chevrolet Corsa conducido por una mujer de 32 años oriunda de San Carlos, quien viajaba acompañada por su hijo de 6 años. El automóvil circulaba en sentido Oeste cuando, por causas que aún se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado. Como resultado, el vehículo volcó y quedó detenido sobre la banquina sur, a unos 15 metros aproximadamente de la calzada.

A raíz del accidente, la conductora sufrió politraumatismos, fractura de tobillo y traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

Lamentablemente, el menor que la acompañaba falleció en el lugar del hecho. 

 

