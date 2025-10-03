Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

octubre 3, 2025

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Tiene 61 años de edad.

Este viernes, según informaron fuentes  extraoficiales a El Cuco Digital, un hombre de 61 años se encontraba en una obra de construcción en La Consulta, precisamente en calle Calderón, y lamentablemente tuvo un accidente en el que cayó de unos 11 metros aproximadamente.

Según informaron, fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde en unos minutos será trasladado en un helicóptero sanitario El Alcón 3 al Hospital Central de la provincia de Mendoza. El hombre tiene politraumatismos graves.

Según la información que pudo obtener el medio, el helicóptero iba a aterrizar en la zona donde se encuentra la cancha de pádel; sin embargo, debido al poco espacio, realizará el aterrizaje en otra zona del hospital, donde se encuentra un descampado.

