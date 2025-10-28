Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Si bien, la información no da ningún nombre, por el momento si se sabe que es oriundo del departamento valletano.

La Policía de Río Negro logró detener en Villa Manzano a un hombre de 58 años, condenado por abuso sexual agravado y prófugo de la Justicia de La Pampa. La captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Comisaría 44° y la Brigada de Investigaciones, que mantenía un seguimiento discreto por orden judicial.

El detenido, oriundo de San Carlos (Mendoza) y con últimos domicilios en Catriel, se encontraba prófugo desde hacía varios meses. Para eludir la Justicia, había cambiado de residencia de manera constante, lo que dificultó su localización. La Justicia pampeana lo había declarado en rebeldía, mientras las autoridades rionegrinas seguían su rastro.

Según fuentes policiales, los investigadores lograron confirmar su paradero en una vivienda de Villa Manzano, donde intervinieron al mediodía del viernes. El procedimiento se llevó a cabo sin resistencia ni incidentes, y el hombre fue detenido de inmediato.

Tras la detención, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que validó la orden de captura vigente y solicitó el traslado del condenado para el cumplimiento efectivo de su pena.

Fuente: R3 AM780

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO