Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

La Policía de Río Negro logró detener en Villa Manzano a un hombre de 58 años, condenado por abuso sexual agravado y prófugo de la Justicia de La Pampa. La captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Comisaría 44° y la Brigada de Investigaciones, que mantenía un seguimiento discreto por orden judicial.

El detenido, oriundo de San Carlos (Mendoza) y con últimos domicilios en Catriel, se encontraba prófugo desde hacía varios meses. Para eludir la Justicia, había cambiado de residencia de manera constante, lo que dificultó su localización. La Justicia pampeana lo había declarado en rebeldía, mientras las autoridades rionegrinas seguían su rastro.

Según fuentes policiales, los investigadores lograron confirmar su paradero en una vivienda de Villa Manzano, donde intervinieron al mediodía del viernes. El procedimiento se llevó a cabo sin resistencia ni incidentes, y el hombre fue detenido de inmediato.

Tras la detención, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que validó la orden de captura vigente y solicitó el traslado del condenado para el cumplimiento efectivo de su pena.

Fuente: R3 AM780