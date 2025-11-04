Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Ambos permanecen en la unidad de terapia intensiva desde hace varios días.

Autoridades del hospital Scaravelli, informaron a El Cuco Digital que se encuentra internado en el servicio de terapia con un estado de salud grave, un padre y su hija de 14 años, quienes ingresaron con un cuadro de intoxicación por botulismo.

Si bien en un primer momento, los profesionales no podían hablar con certezas de lo que padecían ambos pacientes, con la llegada de los resultados, se confirmó que tanto el masculino mayor de edad y su hija de 14 años, tienen botulismo tras unos análisis de laboratorio que se les realizó.

Además, las propias autoridades confirmaron que ambos pacientes consumieron una salsa en conserva días atrás y horas después comenzaron a presentar síntomas, por lo que llegaron al nosocomio, ingresaron por guardia y quedaron internados en terapia intensiva.

Respecto a la situación de ambos pacientes, a El Cuco Digital, informaron que el cuadro más complicado lo presenta la menor de 14 años, debido a que presenta un cuadro de debilidad general.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad causada por una neurotixina producida por el bacilo Clostridium botulinum. Se trata de una bacteria que es resistente a las temperaturas y se encuentra principalmente en el agua y suelos.

Los primeros síntomas aparecen pasadas las 8 o 10 horas luego de haber consumido un producto con esta bacteria y, en caso de no recibir un tratamiento adecuado y rápido, el resultado puede derivarse en la muerte.

Los síntomas principales son: visión doble, dificultad para hablar, dificultad para tragar, debilidad general, parálisis corporal y fallas respiratorias.