Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Ambos permanecen en la unidad de terapia intensiva desde hace varios días.

Autoridades del hospital Scaravelli, informaron a El Cuco Digital que se encuentra internado en el servicio de terapia con un estado de salud grave, un padre y su hija de 14 años, quienes ingresaron con un cuadro de intoxicación por botulismo.

Si bien en un primer momento, los profesionales no podían hablar con certezas de lo que padecían ambos pacientes, con la llegada de los resultados, se confirmó que tanto el masculino mayor de edad y su hija de 14 años,  tienen botulismo tras unos análisis de laboratorio que se les realizó.

Además, las propias autoridades confirmaron que ambos pacientes consumieron una salsa en conserva días atrás y horas después comenzaron a presentar síntomas, por lo que llegaron al nosocomio, ingresaron por guardia y quedaron internados en terapia intensiva.

Respecto a la situación de ambos pacientes, a El Cuco Digital, informaron que el cuadro más complicado lo presenta la menor de 14 años,  debido a que presenta un cuadro de debilidad general.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad  causada por una neurotixina  producida por el bacilo Clostridium botulinum. Se trata de una bacteria que es resistente a las temperaturas y se encuentra principalmente en el agua y suelos.

Los primeros síntomas aparecen pasadas las 8 o 10 horas luego de haber consumido un producto con esta bacteria y, en caso de no recibir un tratamiento adecuado y rápido, el resultado puede derivarse en la muerte.

Los síntomas principales son: visión doble, dificultad para hablar, dificultad para tragar, debilidad general, parálisis corporal y fallas respiratorias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

50 años de la Escuela Artística 5-005: talento, emoción y un sentido homenaje a su iniciadora, Egidia Lo Giudice

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO