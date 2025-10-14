Facebook X-twitter Youtube Instagram

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

La candidata a concejal por la lista 222 Protectora Fuerza Política, cuestionó con dureza a la actual gestión.

En un video publicado en sus redes sociales, la primera candidata a Concejal por Protectora en San Carlos, mostró en un recorrido por el departamento las deficiencias en inversión e infraestructura destinadas al turismo.

Diez, quién comparte lista con Pablo Martinez, docente y comerciante, recorre por estos días el departamento y esta vez esbozó duras críticas por la situación de espacios como la plaza de Pareditas, la calle El Indio, el cine Rejan (patrimonio histórico), la plaza de Eugenio Bustos y el Paseo del Lago en la Villa de San Carlos, donde no dejó pasar los déficit que acarrea la actual gestión, sobre todo en turismo.

Según la mirada de la candidata, San Carlos tienen un montón de elementos que pueden potenciarse en términos turísticos, sin embargo la falta de planificación e inversión del Estado municipal hacen que esto no sea posible.

Finalmente la actual Edil, que busca renovar su banca, expresó que el departamento necesita pensar el desarrollo turístico desde lo local, y que busca continuar en el HCD, para potenciar proyectos turísticos que favorezcan el empleo.

https://www.instagram.com/reel/DPv0Q3lDY0P/?igsh=MXFxcW5kdXV3ZWFucw==

