Un sancarlino en Qatar nos cuenta cómo viven los argentinos el día antes de la semifinal y la odisea para conseguir entradas

Por: TeffyTello

Juan José Barnés nos cuenta la odisea para conseguir poder entrar a ver el partido y sentenció que entra al Estadio el que tiene más plata ya que las entradas están carísimas.

A tan solo un día de la cita decisiva entre la Selección Argentina y Croacia, por la semifinal del Mundial, los argentinos siguen apoyando con mucha emoción y entusiasmo el equipo de Scaloni en Qatar.

Juan José Barnés, más conocido como “Jota”, un joven oriundo de Eugenio Bustos, San Carlos, que tras mucho esfuerzo y trabajo logró reunir los recursos para viajar y cumplir el sueño de alentar a la Selección Argentina en vivo y en directo, como así también poder ver los partidos del resto de los países, dialogó con este medio en otras oportunidades para contarnos cómo viven los argentinos el Mundial en Qatar. Y, en esta ocasión, nos cuenta cómo están atravesando las horas previas al encuentro entre Argentina y Croacia.

Primeramente, el joven destacó que ya “se ha ido mucha gente y también, hay quienes van llegando desde Argentina, pero los demás equipos se han ido todos”.

Por otro lado, no pudo dejar de resaltar la fiebre mundialista de la que pudo ser protagonista. “Los argentinos vivíamos cantando en el metro en el Mercado Souh Waquif y ahora hay grupitos solamente y se escuchan muy debes en cuando”.

Con respecto a la previa del partido, “Jota”, detalló que “la gente está súper confiada que va a salir como todos queremos y que el domingo Argentina va a estar en el Lusail. Aunque yo no tengo entrada para mañana voy a ir afuera del estadio a ver si consigo. Es increíble lo que se vive en un mundial, la euforia de la gente es una locura”.

“Todos quieren ir a ver a Messi. No solo los argentinos, y el argentino que compra entradas te las revende en 1000 USD una entrada que vale 250 USD, pero en el estadio a última hora los precios empiezan a bajar por que nadie se las compra a esos precios elevados. Pasa en todos los partidos. La diferencia es que cada vez los precios aumentan”, expresó.

Por último, el sancarlino comentó que “los argentinos vamos con la idea de revender entradas y cubrir gastos del viaje y en este mundial si bien se ha podido revender, ha sido medio imposible porque las entradas son digitales y te llegan a tu cuenta y no se puede transferir a otro. Pero todo se basa en querer hacer negocios. Los partidos ya no son un evento deportivo, se han convertido en un negocio. El que tiene más plata es el que entra. Sin embargo, no podemos negar que todos estamos viviendo una muy linda experiencia. Yo ya me vuelvo , el partido termina a las 00 horas y mi vuelo sale a las 8: 00 horas. Llego el viernes a Mendoza. Necesito comer milanesas con puré y asado. La familia se hace extrañar cuando uno está lejos de casa. Sin embargo, como dije, ha sido una muy linda experiencia”.