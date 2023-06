Un sancarlino fue convocado para exponer sus obras en París y hace un sorteo para costear el viaje

Se trata de Albero Casteluchi Ponce, quien fue seleccionado entre 400 participantes de 35 países. El evento es el octubre y necesita reunir el dinero para costear el sueño de llevar su arte a Francia. Cómo participar.

Alberto Casteluchi Ponce tiene 34 años, es oriundo de San Carlos y fue convocado para exponer sus obras en el Carrousel du Louvre, en Paris, Francia. El artista es uno de los cinco argentinos elegidos entre 400 participantes de 35 países.

El valletano es ingeniero agrónomo de profesión, pero un apasionado del dibujo en papel y también es tatuador. En Estados Unidos fue que encontró una de las oportunidades de su vida cuando una reconocida bodega vio sus dibujos y lo invitó a ser parte de una muestra. Así fue que empezó el sueño de recorrer el mundo con su arte: visitó grandes galerías argentinas y ahora quiere viajar al viejo continente.

Obra de Alberto Casteluchi Ponce. Foto: Facebook

“Aunque mi profesión es ingeniero agrónomo, y me estoy dedicando a la parte de hidrología, también me gusta dibujar y pintar. En este caso el estilo que me gusta más es el retrato hiperrealista con grafito”, se describió Alberto en diálogo con El Cuco Digital.

“Desde 2017 que me empezaron a invitar a galerías pequeñas en Córdoba a exponer algunos de mis dibujos. Así fueron pasando estos años. En 2019, estaba viviendo en Estados Unidos y trabajando ahí, California, en viñedos, y una de las bodegas más conocidas me invitó a ser parte de su galería cuando vieron mis dibujos. Fue mi primer muestra en otro país, y desde ese día empecé a recibir invitaciones de galerías más grandes acá en Argentina y empecé a viajar seguido a Buenos Aires y participar de certámenes. Así en 2022 abril, participe del Bienal internacional de Arte en Galerías Pacífico (previa selección de parte del jurado en 2021) . En ese evento entregaron premios a las mejores obras en cada categoría y a mi me premiaron en mi categoría, dibujo”, contó.

Obra de Alberto Casteluchi Ponce. Foto: Facebook

“Por haber quedado en los primeros lugares, es que, desde Francia envían la invitación a participar en octubre del Carrousel Do Louvre para aquellos que fueron premiados. Así que ahora me encuentro en esa situación, invitación a Francia, pero debo pagar todo el viaje y estadía “.

La exposición tendrá lugar en octubre y Alberto necesita alrededor de 5.000 dólares para solventar los gastos de todo el viaje. Por esto, desde este lunes, empezó a vender números para un sorteo beneficio que se realizará el 25 de agosto. Los premios incluyen dibujos y vinos.

Alberto también tatúa. Foto: Facebook

“Vale aclarar que nunca fui a una escuela de arte. A muchos les causa algo positivo y para otros no les causa tanta gracia que alguien de un pueblo, que no pasó por escuela de artes esté en las galerías de Buenos Aires”, reconoció el sancarlino.

Qué es el Carrousel de Louvre

El Carrousel du Louvre es un centro comercial subterráneo situado en París. Su nombre hace referencia a dos lugares cercanos, el Museo del Louvre y la Place du Carrousel. El centro comercial contiene un famoso tragaluz, la pirámide invertida del Louvre (La Pyramide Inversée), que desempeña un papel importante en la novela El código Da Vinci.

Cómo colaborar

Para adquirir números comunicarse al 2622 413717.