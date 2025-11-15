Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un trabajador de Tunuyán sufrió el robo de sus herramientas de trabajo

Comisaría 65, Vista Flores - Foto El Cuco Digital
El hecho ocurrió Ruta 92 y la calle Barandica.

Personal policial de la Comisaría 65 de Vista Flores, fue puesto en conocimiento por un robo en una propiedad ubicada sobre Ruta 92 y calle Barandica, de ese distrito. Según la víctima, le llevaron varias herramientas de trabajo y demás elementos personales.

Por el hecho, trabajó en el lugar el personal policial e intervino la Oficina Fiscal de Turno, quien ordenó directivas para continuar con la investigación.

En detalle, según lo denunciado por la víctima, las personas que cometieron el hecho ingresaron a la propiedad (que no contaba con medidas de seguridad) y se llevaron 2 máquinas de soldar marca Fagdangi y Gama, respectivamente,  un compresor de 159 litros, una caja de herramientas,  tres garrafas de 10 kilos,  un teléfono celular marca Huawei, el título de la vivienda   y 150 mil pesos en efectivo.

